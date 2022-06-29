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Giriş Tarihi : 29-06-2022 14:22

TÜRKİYE'DE İSTATİSTİKLERLE EMEKLİLER

Türkiye'de İstatistiklerle Emekliler

TÜRKİYE'DE İSTATİSTİKLERLE EMEKLİLER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.

Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya gelmektedir.

ETİKETLER: Emekliler SGK'lılar Bağkurlular Maaş ücret İşçi
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