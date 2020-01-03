Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

Türkiye'nin elektrik üretimi geçen yıl 291 milyar kilovatsaat, tüketimi ise 290,4 milyar kilovatsaat oldu.

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elektrik üretimi ve tüketimi bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye'de 2018'de 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2019'da yüzde 0,6 azalarak 290 milyar 445 milyon 456 bin kilovatsaate düştü.

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği dönem 27 milyar 380 milyon 774 bin kilovatsaatle temmuz ayı oldu. En düşük tüketim ise 22 milyar 611 milyon 101 bin kilovatsaatle nisanda gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik üretimi ise geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,9 azalışla 291 milyar 22 milyon 615 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim 2018'de 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

İthalat ve ihracat da azaldı

Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 azalışla 2 milyar 788 milyon 669 bin kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2018'de 3 milyar 73 milyon 602 bin kilovatsaat düzeyindeydi.

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 10,3 azalarak 2 milyar 466 milyon 8 bin kilovatsaatten 2 milyar 211 milyon 506 bin kilovatsaate geriledi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü kasım sonu itibarıyla 91 bin 270 megavata ulaştı.