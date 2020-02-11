Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kimi nişanlı kimi evliydi... Kiminin annesi, evladının şehit olduğu haberini ağabeyinin cenazesine giderken aldı... Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen beş piyade uzman onbaşının naaşları Türkiye'ye getirildi. Şehadet haberleri ailelerine verilen kahramanlar memleketlerinde toprağa verilecek.

Suriye’nin İdlib kentinde çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışıyla saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda beş asker şehit olurken, yedi asker yaralandı.

Şehit düşen piyade uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak, Enes Alper, Davut Özcan ve İbrahim Albayrak‘ın naaşları Türkiye’ye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soldan sağa: Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Enes Alper, Fatih Saylak.

İbrahim Halil Açıkgöz’ün Gaziantep‘te, Fatih Saylak’ın Kahramanmaraş‘ta, Enes Alper’in Niğde‘de, Davut Özcan’ın Kırıkkale‘de, İbrahim Albayrak’ın Kayseri‘de toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak

BİR GÜNDE İKİ ACI HABER

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın ailesi, oğullarının şehadet haberini cenazeye giderken aldı. Anne Güler Albayrak'ın ağabeyi Hayrullah Güvenç'in önceki gün kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. 24 yaşındaki şehidin akrabaları, 'İbrahim sekiz ay önce nişanlandı. Yaz aylarında evlenmek için hazırlık yapıyordu' dedi.

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan

2018'DE ÜNİFORMAYI GİYDİ

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki şehit, Özcan Ailesi'nin üç çocuğundan biriydi.

Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper

BİR AY ÖNCE NİŞANLANDI

Niğde'de ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in bir ay önce İstanbul'da nişanlandığı öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Açıkgöz

EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

22 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'te yaşayan anne-babası acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın şehadet haberini alan eşi Kübra, annesi Nigar ve babası Ömer Saylak gözyaşlarına boğuldu. 26 yaşındaki şehidin dört kardeşi olduğu öğrenildi.