SPOR
Giriş Tarihi : 30-12-2019 17:12

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimini içinde 24-27 Eylül'deki Dünya Ralli Şampiyonası da yer alıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:

29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi / Kars

4-5 Nisan: Ege Rallisi / İzmir

25-26 Nisan: ESOK Rallisi / Eskişehir

16-17 Mayıs: Hitit Rallisi / Ankara

20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi / Kocaeli

11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi / Bursa

24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi / Marmaris

24-25 Ekim: İstanbul Rallisi / İstanbul

ETİKETLER: istanbul rallisi tosfed türkiye otomobil sporları federasyonu türkiye ralli şampiyonası
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Beşiktaş 30 17
  • 5 Alanyaspor 29 17
  • 6 Fenerbahçe 28 16
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA