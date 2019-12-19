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Giriş Tarihi : 19-12-2019 16:09

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak.

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PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
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