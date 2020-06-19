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Giriş Tarihi : 19-06-2020 18:11

TÜRK SOLUNUM CİHAZLARI BREZİLYA'DA

TÜRK SOLUNUM CİHAZLARI BREZİLYA'DA

TÜRK SOLUNUM CİHAZLARI BREZİLYA'DA

Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları, koronavirüs salgınının büyük artış gösterdiği Brezilya'da kullanılmaya başlandı. Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın paylaştığı fotoğraflarda solunum cihazlarının üzerindeki "Made in Türkiye" yazısı dikkat çekti.

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Yeterli önlemlerin alınmadığı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısının 47 bini geçtiği Brezilya'da hastaların tedavisi için Türkiye'de üretilen milli solunum cihazları hastanelere konuldu.

SAO PAULO VALİSİ PAYLAŞTI

Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

YATAK SAYISINI İKİYE KATLADILAR

Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.

İşte hastanedeki gururlandıran görüntüler;

Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı

Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı

 

Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı

 

Sao PauloBrezilyaTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika
 

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:41 

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi

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