TÜRK SOLUNUM CİHAZLARI BREZİLYA'DA
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Yeterli önlemlerin alınmadığı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısının 47 bini geçtiği Brezilya'da hastaların tedavisi için Türkiye'de üretilen milli solunum cihazları hastanelere konuldu.
Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.
Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.
İşte hastanedeki gururlandıran görüntüler;
Sao Paulo, Brezilya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:41
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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