DÜNYA
Giriş Tarihi : 30-12-2019 12:32   Güncelleme : 30-12-2019 15:35

Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi. -

Türk diplomat Köse'nin Erbil'de şehit edilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirildi.

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