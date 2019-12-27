SPOR
Giriş Tarihi : 27-12-2019 12:01

Türk cimnastiği 2019'da ilklere sahne oldu

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.

Türk cimnastiği 2019'da ilklere sahne oldu

Türk sporcular, 2019 yılında cimnastikte elde ettikleri derecelerle tarihi başarılara imza attı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde geçen ekim ayında düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcu olarak adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı.

Tarihindeki ilk olimpiyat deneyimini Rio 2016'da Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan ile yaşayan Türkiye, gelecek yaz Tokyo'da düzenlenecek oyunlar için 2019'da 4 kota aldı. Şu ana kadar dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın yanı sıra Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"2019 yılı bizim için olağanüstü geçti"

2019 yılının değerlendirmesini yapan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Branşımız açısından 2019 yılı bizim için olağanüstü geçti. Sporcu sayımızdaki artış ve elde edilen sonuçlar açısından cimnastik branşı için başarılı bir sezon oldu." dedi.

Milli sporcuların 2019 yılında elde ettiği derecelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çelen, "Ülkemizin ve federasyonumuzun en unutulmaz anı, milli sporcumuz İbrahim Çolak'ın altın madalya alarak kürsünün en üstünde yer alması oldu. İstiklal Marşı'mızın okunduğu o inanılmaz anı tarif etmek çok zor. Yıllarca hep ucundan kaçırdığımız, ha geldi ha gelecek dediğimiz başarılara ulaşmak ve çalışmamızın karşılığını aldığımızı görmek gurur verdi." ifadelerini kullandı.

"Başarılarımızın tesadüfi olmadığını göstermek istiyoruz"

Başkan Çelen, kazanılan başarıların büyük emekler sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Başarılarımızın tesadüfi olmadığını göstermek ve milletimize Tokyo'da yeni mutluluklar yaşatmak için gayretlerimiz ara vermeksizin devam etmektedir." şeklinde konuştu.Cimnastiğin Türkiye'de daha tanınır ve kurumsal olması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Suat Çelen, "İlk dünya madalyalarımızın kazanıldığı ekim ayının ikinci haftası, yönetim kurulumuz tarafından cimnastik haftası, altın madalyanın alındığı ekim ayının ikinci cumartesi günü ise cimnastik günü olarak ilan edildi. İnanıyoruz ki bu tarih, cimnastiğin yapıldığı tüm illerde şenlik havasında geçecektir." ifadelerini kullandı.

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