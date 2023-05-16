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Turizm Otelcilik mezunu

Turizm Otelcilik mezunu

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 16-05-2023 08:54   Güncelleme : 16-05-2023 08:54
Turizm Otelcilik mezunu

ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Turizm Otelcilik mezunu  pasta Ustabaşı.

0555.679 14 04
 

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