Turizm Otelcilik mezunu Turizm Otelcilik mezunu CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 16-05-2023 08:54 Güncelleme : 16-05-2023 08:54 37 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza CAFEMİZDE çay ve temizliğe bayan ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Turizm Otelcilik mezunu pasta Ustabaşı. 0555.679 14 04 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı