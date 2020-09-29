TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde Türkiye, 8 ayda yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi ağırladı. Pandemi nedeniyle geçen yıla göre turist sayısı yüzde 73,94 düştü.
8 aylık ziyaretçi sayısının 2 milyon 16 bin 553'ünü yurt dışında yaşayan Türkler, 7 milyon 255 bin 107'ni ise yurt dışı uyruklu ziyaretçiler oluşturdu.
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında 789 bin 602 kişi ile Almanya 1'inci, 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu 2'nci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan 3'üncü sırada yer aldı. Bu sırayı Ukrayna ve İngiltere izledi.