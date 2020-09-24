EKONOMİ
Giriş Tarihi : 24-09-2020 07:24 Güncelleme : 24-09-2020 07:32
TÜİK 1 YIL İÇERİSİNDEKİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TOPLAM ZAM ORANLARINI AÇIKLADI
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAM ORANLARI
TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre geçen yılın bu dönemine göre elektrik yüzde 32.3, doğalgaz ise yüzde 34.7 oranında zamlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı. Sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.
Konutlarda, 1 kilovat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.
DOĞALGAZDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 34,7 OLDU
Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.
Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.
Kaynak : Yeniçağ