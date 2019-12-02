GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-12-2019 09:01

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

TÜBİTAK Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER: tübitak personel alımı engelli personel
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA