TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

TÜBİTAK Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.