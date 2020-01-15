DÜNYA
Giriş Tarihi : 15-01-2020 09:40

Trump'tan 'Hedasi Barajı' diplomasisi

ABD Başkanı Trump, Mısır, Etiyopya ve Sudanlı bakanlarla Hedasi Barajı hakkında ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump'tan 'Hedasi Barajı' diplomasisi

Washington'da Mısır, Etiyopya ve Sudanlı bakanlarla buluşan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ile Etiyopya arasında krize dönüşen Hedasi (Rönesans) Barajı ile ilgili sürecin "karşılıklı fayda" temelinde yürümesi gerektiğine dikkati çekti.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dün Mısır, Etiyopya ve Sudanlı bakanlarla bir araya geldiği bildirildi.

"Karşılıklı fayda temelinde bir anlaşmayı destekliyorum"

Açıklamada, Trump'ın söz konusu bakanlarla Büyük Etiopya Rönesans Barajı ile ilgili son durumu ele aldığı kaydedilerek, "Başkan Trump, taraflar arasında iş birliğine dayalı, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda temelinde bir anlaşmayı desteklediğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Trump'ın ayrıca, söz konusu su kaynaklarının ilgili ülkelerin tamamının faydasına olacak şekilde kullanılmasının önemine işaret ettiği de belirtildi.

Mısır ve Etiyopya arasında su savaşına yol açacağından korkulan Hedasi Barajı Projesi ile ilgili geçen aralık ayında ABD devreye girmişti.

ABD öncülüğünde Washington’da 6 Kasım’da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak'a kadar bir sonuca varması gerekiyordu ancak sonrasında yapılan bir dizi görüşmelerde tarafların üzerinde uzlaştığı bir sonuca ulaşılamamıştı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

ETİKETLER: abd donald trump
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