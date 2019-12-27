DÜNYA
Giriş Tarihi : 27-12-2019 08:50

Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde "Libya'da dış ülkelerin istismarını" reddetti

Trump, Sisi ile Libya'yı görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER: libya abd başkanı donald trump
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