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TRT SİBER GÜVENLİK PERSONELİ ALACAK

TRT SİBER GÜVENLİK ELEMANLARI ALACAK

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-10-2022 22:11   Güncelleme : 29-10-2022 22:18
TRT SİBER GÜVENLİK PERSONELİ ALACAK

           TRT Genel Müdürlüğü, siber güvenlik uzmanı olarak istihdam etmek üzere personel alacak.

           Adaylar başvurularını 24 Kasım 2022 tarihine kadar TRT kariyer sayfası üzerinden yapacaklar

          BAŞVURU KOŞULLARI

         Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve/veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

          Siber Güvenlik çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, DNS Security, NAC, Server/Endpoint Security) ilgili en az 2 (İki) yıl tecrübe (kurulum, yönetim, analiz) sahibi olmak

          Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

          SIEM yönetimi, analizi ve korelasyon yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

          Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOC/SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak

          Bilgi Güvenliği Mevzuatı (5651 Sayılı Kanunu, KVKK, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği vs.) hakkında bilgi sahibi olmak

          Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalarından birine sahip olmak

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ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Siber Güvenlik Eleman personel
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