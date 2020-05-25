TRAFİK SİGORTALARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

TRAFİK SİGORTALRINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortalarında iki değişiklik yapıldı. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0,75'e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yaptıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1,5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18'lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0,75'e düşürdü. Yıllık artış yüzde 9'u geçemeyecek.

Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta Şirketleri, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0,75 oranında arttırabilecek.

Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.

Turusan Bağcı, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeni ile Trafik Sigortası ve Kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz. Destek olmak adına önce vadeleri 1 ay uzattık, taksitlerde ise 1-3 ay arası erteleme yaparak sektör olarak destek olduk" dedi.

Sermaye kadar satış hakkı

İkinci düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı.

Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim öz sermayelerinin 4 katını geçemeyecek.

2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek.

Yıl içinde prim üretimi, sermayesini geçen şirketler, sigorta satışı yapamayacak; sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak.

Düzenlemeler ne anlama geliyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcı, "Sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de Koronavirüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı" dedi.

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