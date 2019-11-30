Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde 128. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman tarafından dinlendirilen as kadrodaki oyuncuların, Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban'ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Karadeniz ekibinin Galatasaray karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Gol umudu Sörloth

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak.

Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Taraftarlardan maça yoğun ilgi

Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, 40 bin 782 kişi kapasiteli Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı maçta, bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor.

Yeni stadında kazanıyor

Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı.

Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı da kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.

Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ünal Karaman'ın önemli maçlardaki başarısı

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı. Dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, rakipleriyle 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, teknik direktör Karaman yönetiminde geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, 6. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

Galatasaray 12 maçta 19 puan topladı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.

Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.

Dört sakat, bir cezalı

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Adem ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Rekabette 128. randevu

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1'lik skorla Galatasaray galip geldi.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 10 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 10 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 4 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 46 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Evindeki son 3 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 3'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 58 golüne, Galatasaray 56 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son 13 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.

Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.