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Giriş Tarihi : 02-12-2019 10:45

Trabzon yerel basınında Galatasaray beraberliği

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalırken, yerel gazeteler, derbi maçı sayfalarına taşıdı.

Trabzon yerel basınında Galatasaray beraberliği

Trabzonspor'un Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynadığı derbide Galatasaray ile 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalması Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavili futbolcu Sörloth'un rakibine karşı mücadele verdiği fotoğrafı ile "Yazık Oldu" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Yazık Oldu Çok Yazık" başlığıyla verdiği haberde, "Fırtına, 3 yıldır Trabzon'dan eli boş gönderdiği Galatasaray'a 90'da yakalandı." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Trabzon'a Yazık Oldu" ve arka sayfasında "Aslan Ziyafeti Kursağımızda Kaldı" başlıkları ile beraberliği sayfalarına taşıdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "Büyük Fırsat Kaçırdık", son sayfasında "Yazık Oldu" başlıklarıyla yer verdiği beraberlik haberinde, "Taraftar müthişti... Sörloth fırtınayı öne geçirdi... 90. dakikadaki şok gol ise kahretti." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Aslan'ı Yakaladık Son Anda Kaçırdık", arka sayfasında "Fırtına Maçı Bitiremedi" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "İkinci yarıda 1-0 öne geçtik, goller kaçırdık, 90. dakikada golü yedik." değerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Bu Skoru Sevmedik" başlığını kullandığı beraberliğe ilişkin haberini, arka sayfasında "Üzüntüden Öte" başlığı ve "Trabzonspor, Sörloth'un golü ile öne geçtiği maçta sayısız fırsatı değerlendiremedi, 90'da beraberlik golü geldi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.

ETİKETLER: galatasaray trabzonspor yerel gazeteler
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