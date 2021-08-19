EKONOMİ
Giriş Tarihi : 19-08-2021 08:45

TOYOTA ÜRETİMİ DURDURDU

Toyota

TOYOTA ÜRETİMİ DURDURDU

Toyota, çip krizi nedeniyle Adapazarı’ndaki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek. Fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretim yapmayacak.

Ford'un çip krizi nedeniyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikada makinaları kapatma kararı almasının ardından benzer bir adım da Toyota'dan geldi.

Üretime iki hafta ara verilen Toyota Sakarya fabrikasında Corolla ve Toyota C-HR modelleri üretiliyor. 2020 yılında ürettiği araçlar ile Toyota, Avrupa satışlarının üçte birini, fabrikada üretilen araçlar karşılarken, bu araçların yaklaşık yüzde 75’ini hibrit motorlu araçlar oluşturdu.

C-HR ve Corolla’yı, Sakarya’da üreten ve üretimin yüzde 90’ını 150 farklı ülkeye ihraç eden Toyota, 2020’de ihracatın yüzde 79'unu Avrupa’ya, yüzde 7'sini Kuzey Amerika’ya, yüzde 13'ünü ise Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere gerçekleştirdi. Bu dönemde Toyota, 216 bin adet ile en çok C-HR modelini ihraç etti.

Kaynak : Karar Gazetesi

ETİKETLER: Toyota araba
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