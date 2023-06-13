TOTAL İstasyonumuza TOTAL İstasyonumuza AKARYAKIT Giriş Tarihi : 13-06-2023 17:37 Güncelleme : 13-06-2023 17:37 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER TOTAL İstasyonumuza POMPACI TOTAL İstasyonumuza akaryakıt pompa elemanı. 10500 Maaş+ Yemek.Turgut°Özal No:63 İskitler- 0312.384 60 06 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay usta ve kalfalar TOTAL İstasyonumuza Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi Yükleme ve dağıtım yapacak Tır- Kamyon şoförü Elektrik Zayıf Akım Personeli Vasıflı vasıfsız Elemanlar ÇAYYOLU'ndaki büfemize KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor