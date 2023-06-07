TOTAL İstasyonumuza TOTAL İstasyonumuza AKARYAKIT Giriş Tarihi : 07-06-2023 17:12 Güncelleme : 07-06-2023 17:12 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER POMPACI bay- bayan Pompacı. TOTAL İstasyonumuza akaryakıt pompa elemanı. 10500 Maaş+ Yemek.Turgut°Özal No:63 İskitler- 0312.3840 60 06 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli