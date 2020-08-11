TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 11-08-2020 01:30

Toshiba Laptop Üretiminden çekildi

Toshiba

Toshiba Laptop Üretiminden çekildi

        Toshiba 35 yılın ardından bilgisayar üretimini durdurdu

          Japon teknoloji şirketi Toshiba, 35 yıllık dizüstü bilgisayar üretimini noktaladı. Son yıllarda bilgisayar piyasasındaki etkinliğini azaltan firma, Dynabook şirketinde kalan son hisselerini de satarak laptop sektöründen tamamen çekildi.

              Japon kişisel bilgisayar üreticisi Toshiba, son hissesini de satarak sektörden ayrıldı. 35 yıldır laptop üreten şirket böylece bilgisayar üretimini sonlandırmış oldu.

              Uzun süredir kişisel bilgisayar üretimi pazarından çıkmaya çalışan şirket son hisselerini de Dynabook'a sattı. Böylece 35 yıldır ürettiği dizüstü bilgisayarları dünyaya pazarlayan Toshiba laptop defterini kapatmış oldu.

İLK DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ

              Toshiba, 1985 yılında dünyanın ilk dizüstü kişisel bilgisayar modeli T1100'ü piyasaya sürmüştü. Şirket uzun yıllar dizüstü bilgisayar konusunda tercih edilen markalar arasındaydı. İlk model T1100, dört kilogram ağırlığındaydı ve 3,5 inçlik floppy disklerle çalışıyordu. Toshiba'nın internet sitesindeki bilgilere göre T1100, on bin adetlik satış hedefini tutturmayı başardı.

2011 YILINDA 17 MİLYON CİHAZ SATMIŞTI

2011 yılında dünya genelinde 17 milyondan fazla cihaz satan Toshiba'nın rakamları 2017'de 1.9 milyona gerilemişti. Şirket 2015 yılından beri şirketlere donanım sağlamaya odaklanmış durumda.

 

 

 

 

 

 

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