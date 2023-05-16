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Tornacı

Tornacı

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 16-05-2023 12:16   Güncelleme : 16-05-2023 12:16
Tornacı

OSTİM'deki imalat firmamızda çalışacak tecrübeli Tornacı alınacaktır.

0312.394 34 56- 0530.368 18 40
 

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