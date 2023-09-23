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TORNA USTASI (Ostim- KIlıç İş Makinaları)

TORNA USTASI (Ostim- KIlıç İş Makinaları)

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 23-09-2023 13:47   Güncelleme : 23-09-2023 13:47
TORNA USTASI (Ostim- KIlıç İş Makinaları)

OSTİM'deki atölyemize torna ustası aranmaktadır. 0552.082 30 08
 

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