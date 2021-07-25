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Giriş Tarihi : 25-07-2021 12:29

TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI Türkiye 3 - Çin 0

Türkiye 3 - Çin =

TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI Türkiye 3 - Çin 0

Kadın Milli Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi.

Müthiş bir başlangıç yapan Milli Takım, son şampiyon Çin’i set vermeden 3-0 gibi net bir skorla yendi. Türkiye, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı. Türkiye, bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

 

Türkiye'den Ebrar Karakurt 18 sayıyla yızdızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kırbızı beyazlılar, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.25’te başlayacak.

ÇİN – TÜRKİYE: 0-3

1. Set: 21-25

2. Set: 14-25

3. Set: 14-25

 

 
ETİKETLER: voleybol olimpiyatlar
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