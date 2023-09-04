TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık şantiyemize, Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi alınacaktır. TOKİ KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ŞANTİYEMİZE EKSKAVATÖR, LODER, BEKO LODER, BETON SANTRALİ OPERATÖRLERİ VE BETON İŞÇİSİ ÇEŞİTLİ Giriş Tarihi : 04-09-2023 16:01 Güncelleme : 04-09-2023 16:01 34 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER DEMİR ÇELİK FİRMASINA (Kazan Kerestecilerde) ATÖLYEYE 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN KAZAN KERESTECİLER'DEKİ ATÖLYEMİZE GENÇ ELEMAN TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık şantiyemize, Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi alınacaktır. 0506.527 45 04 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık şantiyesi Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK TEMİZLİKTE tecrübeli şoförlüğü olan bay MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR ZİRVE ve EXCEL'E HAKİM, ÖNMUHASEBEYE BAYAN - ÜMİTKÖY HÜRRİYET'TE BİRGÜN CİHAN KUAFÖR'E DOLGUN ÜCRETLE KALFALAR KIZILAY YÖNETİCİ ASİSTANI BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR Ford Focus DEPO SEVKİYAT ELEMANI- ERTÜRK ÇİKOLATAYA CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI ÇANKAYA veya MAMAK'TA OTURAN EMEKLİ ŞOFÖR TUNÇBİLEK REKLAM