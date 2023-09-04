Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
05 EYLÜL Salı 12:41
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

TOKİ  Kahramanmaraş Pazarcık şantiyemize, Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi alınacaktır.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ŞANTİYEMİZE EKSKAVATÖR, LODER, BEKO LODER, BETON SANTRALİ OPERATÖRLERİ VE BETON İŞÇİSİ

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 04-09-2023 16:01   Güncelleme : 04-09-2023 16:01
TOKİ  Kahramanmaraş Pazarcık şantiyemize, Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi alınacaktır.

TOKİ  Kahramanmaraş Pazarcık şantiyemize, Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi alınacaktır. 0506.527 45 04

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: TOKİ  Kahramanmaraş Pazarcık şantiyesi Ekskavatör- Loder- Beko Loder- Beton Santrali Operatörleri ve Beton işçisi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter