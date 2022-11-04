Togg Otomobil;[ Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobil.[4] 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olması beklenmektedir.[5]

Tarihi

27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez tanıtıldı.[4]

Tasarım

Araç, İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanan konseptte özgün değişiklikler yapıldı.[2] Prototip araçlar İtalya'da üretilmiştir.[6]

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır.[7] Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır.[4][8] Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer alacaktır.[9] Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır.[4] Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.[2]

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.[1] Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.[2]

28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.[10]

Teknik özellikler

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.[8] Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.[1]

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.[1]

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır.[8] Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.[1][8]

Üretim

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir.[7] İlk aracın 2022'de banttan çıkması ve satışa başlanması planlanmaktadır.[7] Proje için 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yılda toplam 22 milyar TL sabit yatırım yapılacağı açıklanmıştır.[11] Üretim tesisinde toplam 4.323 kişinin istihdam edilmesi, beş modelde yılda 175 bin araç üretilmesi planlanmıştır. Yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi çok sayıda farklı vergi indirimi ve 30 bin araçlık alım için devlet garantisi verilmiştir.[8] Aracın ilk modelde %51 oranında yerli parçalardan üretilmesi, ikinci ve üçüncü modellerde yerli parça oranının %68,8'e çıkartılması hedeflenmektedir.[12]

Bursa, Gemlik'teki TOGG Fabrikası'nın açılışı Cumhuriyetin 99. yılı olan 29 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır. Arabanın 2023'ün ilk çeyreğinde yollara inmesi, 2030 yılına kadar ise 1 milyon araç üretilmesi planlanmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Eleştiriler

Proje, birçok yazar ve uzman tarafından çeşitli nedenlerden dolayı eleştirildi. Türkiye'nin araç üretme eksiği bulunmasa da elektrikli otomobiller için yeterli altyapıya sahip olmadığı ve fabrikası henüz kurulmamış bu aracın iki yıl içinde tamamlanmasının zor olduğu iddia edilmiştir.[13][14] Elektrikli SUV segmenti ile karşılaştırılarak aracın fiyatının sıradan vatandaşlar için çok yüksek olacağı tahmin edilse de[13] aracın henüz açıklanmış bir fiyatı yoktur.[15] Aracın, 2017 yılında Pininfarina tarafından tanıtılmış olan Hybrid Kinetic K550 SUV konseptine benzemesi ve İtalya'da üretilip getirilmesi[6] eleştirildi.[16] Aracın Pininfarina'nın konseptiyle benzerliğini kabul eden CEO Karakaş, buna rağmen araçların bire bir aynı olmadığını ifade etti.[17]

Bazı yazarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yerli otomobil bir seçim yatırımı olarak değerlendirildi[18] ve yine hayata geçirilemeyen başka bir otomobil projesi olan İmza ile kıyaslandı.[19]