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Giriş Tarihi : 21-12-2019 11:07

Tır taşımacılığında düzenleme

Tırla yapılan taşımacılığı düzenleyen mevzuatta değişikliğe gidildi.

Tır taşımacılığında düzenleme

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde (Tır İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle 1975 tarihli Tır Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikler, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığının kurulmuş olması ve 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yasalaşması nedeniyle Tır Sözleşmesi hükümlerini düzenleyen Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235'inci maddesinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine kara yolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayenesi sonucunda, beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinste olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespit edilirse fiilin niteliğine göre tebliğde belirtilen iş ve işlemler yapılacak.

Tır Sözleşmesi'nde yapılan değişiklik uyarınca, Tır Karnesi takibat sürecinde kefil kuruluşa, eşyanın yurt dışı edildiğinin veya varış gümrük idaresine boşaltıldığının ispatı için verilen süre 3 aydan 1 aya düşürüldü.

Tır Karnesi himayesinde taşınmasına izin verilmeyen eşyalar arasına nargile tütünleri ve net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda pipo tütünleri ile sigaralık tütünler eklendi.

ETİKETLER: gümrük genel tebliği tır tır karnesi ticaret bakanlığı
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