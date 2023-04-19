Tır şoförü Tır şoförü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 19-04-2023 13:27 Güncelleme : 18-04-2023 13:27 46 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SU dağıtımına deneyimli C- E- B ehliyetli Eleman. Vinç Operatörü ANKARA Kargoda çalışacak uzun yol Tır şoförü alınacaktır. 0549.506 71 37 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: şoför operatör YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye