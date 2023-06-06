Tır- Kamyon şoförü Tır- Kamyon şoförü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 06-06-2023 17:47 Güncelleme : 06-06-2023 17:47 20 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Damperli Kamyon Şoförü E-ehliyetli Şoförler. BETON firmamızda çalışacak Tır- Kamyon şoförü alınacaktır. 0554.982 48 56 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli