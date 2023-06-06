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Tır- Kamyon şoförü

Tır- Kamyon şoförü

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 06-06-2023 12:33   Güncelleme : 06-06-2023 12:33
Tır- Kamyon şoförü

BETON firmamızda çalışacak Tır- Kamyon şoförü alınacaktır.

0554.982 48 56
 

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