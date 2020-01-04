EKONOMİ
Giriş Tarihi : 04-01-2020 10:28

Ticari mesajlara düzenleme

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Ticari mesajlara düzenleme

Ticaret Bakanlığının Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere yürülüğe girdi. 

Buna göre, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak. Söz konusu sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS'ye kaydedilecek. İYS'ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecek.

Sesli arama içeriğinde, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecek. Bu düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini 3 iş günü içinde İYS'ye bildirecek. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.

Şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak.

ETİKETLER: ticaret bakanlığı ticari elektronik ileti yönetim sistemi iys
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA