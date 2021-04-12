Giriş Tarihi : 12-04-2021 14:34 Güncelleme : 12-04-2021 14:39
11OKUNMA
TİCARET SİCİL BELGELERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA
TİCARET SİCİL BELGELERİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını belirtti.