EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-04-2021 14:34   Güncelleme : 12-04-2021 14:39

TİCARET SİCİL BELGELERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA

TİCARET SİCİL BELGELERİ

TİCARET SİCİL BELGELERİ ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA

           Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

            Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını belirtti. 

ETİKETLER: Ticaret sicil müdürlüğü elektronik oram
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