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Giriş Tarihi : 13-02-2020 14:41   Güncelleme : 13-02-2020 15:29

TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantısında, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönünde karar aldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığı yönünde karar verdiği kaydedildi.

 

 

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ETİKETLER: beşiktaş tff
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