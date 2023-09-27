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TESTERE MAKİNALARI ve TAVAN VİNCİ KULLANIMI ATÖLYESİNDE ÇALIŞACAK ELEMAN OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR KAZAN KERESTECİLER SİTESİ

TESTERE MAKİNALARI ve TAVAN VİNCİ KULLANIMI ATÖLYESİNDE ÇALIŞACAK ELEMAN OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR KAZAN KERESTECİLER SİTESİ

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 27-09-2023 08:47   Güncelleme : 27-09-2023 08:47
TESTERE MAKİNALARI ve TAVAN VİNCİ KULLANIMI ATÖLYESİNDE ÇALIŞACAK ELEMAN OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR KAZAN KERESTECİLER SİTESİ

KAZAN Kerestecilerde Demir- Çelik tedariği üzerine çalışan firmamızda, malzeme kesimi yapan, testere makinalarında ve tavan vinci kullanımında yetiştirilmek üzere veya yetişmiş 22- 40 yaşlarında atölyede çalışacak Eleman aranıyor. Ostim'den servisimiz vardır. 0312.544 68 31- 0530.889 44 81
 

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