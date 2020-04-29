SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-04-2020 10:58   Güncelleme : 29-04-2020 11:20

Test Yapma Kriterleri Genişletilmeli

Test Yapma Kriterleri

Test Yapma Kriterleri Genişletilmeli

            Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,  yakın zamanda   tedbirlerin  gevşetileceği bir dönem yaşamaya başlayacağız.  O nedenle şu ana kadar alışılmış test yapma kriterlerine ek bazı belirtileri de ekleyerek  test yapma kriterlerimizi genişletmeliyiz.  Test sayıları 23 Nisan-27 Nisan arasında önemli ölçüde düşüş gösterdi. Bunun nedeni kriterleri değiştirmedik. Kimlere test yapacağımızın kriterleri bir-iki hafta önceyle aynı, diyen  Prof. Dr. Mehmet Ceyhan  en büyük garantimiz daha fazla test yapılması, şeklinde görüşlerini açıkladı.

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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