Giriş Tarihi : 29-04-2020 10:58 Güncelleme : 29-04-2020 11:20
12OKUNMA
Test Yapma Kriterleri Genişletilmeli
Test Yapma Kriterleri
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yakın zamanda tedbirlerin gevşetileceği bir dönem yaşamaya başlayacağız. O nedenle şu ana kadar alışılmış test yapma kriterlerine ek bazı belirtileri de ekleyerek test yapma kriterlerimizi genişletmeliyiz. Test sayıları 23 Nisan-27 Nisan arasında önemli ölçüde düşüş gösterdi. Bunun nedeni kriterleri değiştirmedik. Kimlere test yapacağımızın kriterleri bir-iki hafta önceyle aynı, diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en büyük garantimiz daha fazla test yapılması, şeklinde görüşlerini açıkladı.