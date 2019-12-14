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Giriş Tarihi : 14-12-2019 10:55

TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." uyarısında bulundu.

TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti: 

"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."

Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

ETİKETLER: MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLETİ TESK TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR FEDERASYONU
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