TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:51 Güncelleme : 10-06-2023 16:51 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER yemek, çay, temizlik işlerine Bayan. TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay.10.000 Maaş+ SGK+ yemek. 0555.971 78 01 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor