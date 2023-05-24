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Temizlik ve çay için çalışma arkadaşı

Temizlik ve çay için çalışma arkadaşı

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 24-05-2023 13:51   Güncelleme : 24-05-2023 13:51
Temizlik ve çay için çalışma arkadaşı

RN Kuaför'e temizlik ve çay için çalışma arkadaşı aramaktayız. Maaş+ SGK+ Yol Ücreti.

Çankaya/ Yıldız

0312 491 44 02
 

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