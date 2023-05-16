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TEMİZLİK malzemesi firmasında

TEMİZLİK malzemesi firmasında

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-05-2023 08:53   Güncelleme : 16-05-2023 08:53
TEMİZLİK malzemesi firmasında

TEMİZLİK malzemesi firmasında yükleme ve dağıtım yapacak 35- 40 yaşlarında şoför alınacaktır.

0312.395 27 58
 

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