TEMİZLİK Malzemeleri TEMİZLİK Malzemeleri TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 21-06-2023 13:30 Güncelleme : 21-06-2023 13:30 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER yemek, çay, temizlik işlerine ETLİK'teki iş merkezimizde TEMİZLİK Malzemeleri taşıma elemanı aranıyor. 0532.611 07 74 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Evrakları tam servis şoförü Acil işe ihtiyacı olanlar lütfen irtibata geçin Ön muhasebesine ANKARA Polatlı'daki Alüminyum Dökümhanesine Pompacı ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı SAKARYA'daki Restaurantımıza İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ TECRÜBELİ yıkamacılar ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav