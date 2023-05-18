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Temizlik işlerine bakacak personel

Temizlik işlerine bakacak personel

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:28   Güncelleme : 18-05-2023 16:28
Temizlik işlerine bakacak personel

ÇANKAYA İlkbahar Mahallesindeki firmamızda temizlik işlerine bakacak personel alınacaktır.

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