Temizlik işlerine bakacak personel Temizlik işlerine bakacak personel TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:28 Güncelleme : 18-05-2023 16:28 29 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine RN Kuaför'e temizlik ve çay için ÇANKAYA İlkbahar Mahallesindeki firmamızda temizlik işlerine bakacak personel alınacaktır. 444 36 39 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine Kaynakçı ve Tabela Ustası GİMAT'taki Reklamcıya, ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Bay Pompacı ve Marketçi. 10 yıl deneyimli iş makinası ustası OSTİM'de talaşlı imalatta... Yenikent plastik tesisine