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TEKNİK Ressam alınacaktır

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Giriş Tarihi : 10-08-2023 17:35   Güncelleme : 10-08-2023 17:35
TEKNİK Ressam alınacaktır

SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
ÜÇ ve İki boyutlu çizim yapabilecek
OTOMOBİL bölümünde çalışacak
TEKNİK Ressam alınacaktır.

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