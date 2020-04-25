SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-04-2020 06:36

TEDBİRLERİN KALKMA HAZIRLIKLARI

TEDBİRLERİN KALKMA HAZIRLIKLARI

TEDBİRLERİN KALKMA HAZIRLIKLARI

Koronavirüsü ile ilgili  ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçti. Bugüne kadar 830 bin test yapıldı, 104 bin vaka tespit edildi, 2 bin 600 can kaybı yaşandı. Vaka ve ölüm sayısı bu haftaya kadar sürekli artış gösterirken, son üç gün gelen verilerde aşağı yönlü eğilim “plato başlangıcı olasılığı ” üzerinden “ihtiyatlı bir iyimserlik” havası başladı. Yükseliş eğrisinin durması olumlu yorumlanırken, bu tablonun sürmesi  durumunda mayıs ayı başında görünür bir düşüş beklenir oldu. Olumsuz  yeni bir gelişme yaşanmazsa kademeli bir normalleşme için de yeni planlara  geçilebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan  “Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır” dedi

ETİKETLER: korona virüs
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