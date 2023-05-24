Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 24-05-2023 13:53 Güncelleme : 24-05-2023 13:53 19 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Temizlik ve çay için çalışma arkadaşı ANKARA Gölbaşı'daki evimize temizlik ve yemek yapabilecek bayan yardımcı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay.10.000 Maaş+ SGK+ yemek. 0555.971 78 01 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Bulaşıkçı ve Garson Sürekli çalışacak depo elemanı Boyacı, Kaportacı Ustaları İVEDİK'te Tabela Atölyesine Servis Şoförü 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne ÇAYYOLU Gordion AVM'ye Aşçı Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı ERTÜRK Çikolata depo bölümüne Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri GENÇ Bahçıvan. Usta, Kalfa.