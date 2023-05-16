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Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı

Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı

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Giriş Tarihi : 16-05-2023 12:17   Güncelleme : 16-05-2023 13:57
Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı

ÇOCUK oyun sistemleri ve şehir mobilyaları üretimi yapan fabrikamızda görevlendirilecek Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı personeller alınacaktır. 0549.683 77 51
 

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