'Tasarım Beceri Atölyeleri' okul öncesine taşınıyor

Türkiye'nin AB üyesi 5 ülkeyle ortak yürüttüğü "Tasarım Beceri Atölyelerinin Okul Öncesine Entegrasyonu Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı.

Eğitime yenilikçi bir yaklaşım getiren ve Etimesgut'taki Bilge Kağan İlkokulu'nda pilot uygulaması yapılan Tasarım Beceri Atölyeleri'nin (TBA) okul öncesine taşınmasına ilişkin projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin desteklediği tasarım beceri atölyelerinin okul öncesine entegrasyonuyla ilgili 5 ülkeyle ortak yürütülen projenin açılış toplantısı, TBA projesinin ilk kez tanıtıldığı Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlendi.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ile proje ortağı ülkelerden temsilcilerin de katıldığı toplantıda gazetecilere açıklama yapan Bilge Kağan İlkokulu Müdürü Ahmet Aşkar, Polonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Portekiz ile ortak yürüttükleri projede, çocukların esnek materyallerle eğitim sürecine dahil edilerek yaratıcılıklarının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Aşkar, "TBA'nın mantığında da bütünsel bir eğitim yaklaşımı var, çocukların bir ürün ortaya koymasıyla ilgili. Yani sadece 'iki çarpı iki eşittir dört' demekle değil, çocuğun iki taşla diğer iki taşı yan yana koyup, onun dört taş olduğunu kendisinin görmesiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

2 yıllık veri tabanı toplanacak

Proje kapsamında, Türkiye ve diğer 5 ülkede 4 geliştirme testi için oluşturulan 2 yıllık veri tabanındaki verilerle akademik makaleler yazılacak. Ebeveynler, öğretmenler ve okul yöneticileri için ayrı ayrı algı testleri yapılacak, müfredat uyumu ve çalışma materyalleri hazırlanacak.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra TBA eğitimi, "örnek uygulama" olarak AB'ye sunulacak.

MEB TBA Projesi

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde, okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin, uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için "Tasarım-Beceri Atölyeleri" kurulacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Şubat'ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla Tasarım Beceri Atölyeleri Projesi'ni Bilge Kağan İlkokulu’nda kamuoyuna tanıtmıştı.

Söz konusu atölyelerdeki etkinlikler, bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılarak tüm seviyelerde ortak bir amaç doğrultusunda, öğrencilerin özellikle el becerisini geliştirecek şekilde düzenleniyor.