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Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden acı haber!

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçilerden Ömer Özer'in (31) cansız bedeni bulundu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları ise sürüyor.