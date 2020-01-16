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Giriş Tarihi : 16-01-2020 11:50

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden acı haber!

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçilerden Ömer Özer'in (31) cansız bedeni bulundu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları ise sürüyor.

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden acı haber!

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı.

Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde bugün sabah saatlerinde bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.

Berdan Nehri kenarında umutla bekleyen aileler ise Ömer Özer'in cesedinin bulunduğu haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Oktay Avcı'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

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