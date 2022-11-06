TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN İNDİRİMLERİ 15 KASIMA KADAR SÜRÜYOR

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1-15 Kasım tarihleri arasında indirime girecek ürünler belli oldu.

Armut Ankara kg: 9 lira 90 kuruş

Havuç kg: 7 lira 90 kuruş

TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr: 47 lira 90 kuruş

Tunas Tahin 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK Üzüm Pekmezi 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gr: 35 lira 90 kuruş

Güney %1,5 Yağlı Süt 1 Lt: 14 lira 90 kuruş

Tarsüt Klasik Peynir 600 gr: 44 lira 90 kuruş

TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gr: 46 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

Duranlar Köy Peyniri 650 gr: 46 lira 50 kuruş

Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 37 lira 50 kuruş

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 20 lira 50 kuruş

TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26 lira 90 kuruş

Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 7 lira 75 kuruş

TK Dana Macar Salam 250 gr: 27 lira 50 kuruş

TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr: 27 lira 90 kuruş

Özlem Fermente Parmak Sucuk 400 gr: 55 lira 50 kuruş

TK Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 139 lira 90 kuruş

Çorum Bld. Sancak Baton Kavurma kg: 189 lira 90 kuruş

E.S.K Gövde Tavuk kg: 31 lira

E.S.K Tavuk But (Kalçalı) kg: 32 lira 75 kuruş

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan büyük indirim 1 Kasım tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. 16 Kasım’dan itibaren ise yeni kampanyanın duyurusu yapılacak.

haberport.com









