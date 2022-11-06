TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN İNDİRİMLERİ 15 KASIMA KADAR SÜRÜYOR

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1-15 Kasım tarihleri arasında indirime girecek ürünler belli oldu.
Nar kg: 12 lira 90 kuruş
Armut Ankara kg: 9 lira 90 kuruş
Havuç kg: 7 lira 90 kuruş
TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr: 47 lira 90 kuruş
Tunas Tahin 600 gr: 37 lira 90 kuruş
TKK Üzüm Pekmezi 600 gr: 37 lira 90 kuruş
TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gr: 35 lira 90 kuruş
Güney %1,5 Yağlı Süt 1 Lt: 14 lira 90 kuruş
Tarsüt Klasik Peynir 600 gr: 44 lira 90 kuruş
TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gr: 46 lira 90 kuruş
TKK Olg 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş
TKK Olg 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş
Duranlar Köy Peyniri 650 gr: 46 lira 50 kuruş
Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 37 lira 50 kuruş
TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 20 lira 50 kuruş
TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26 lira 90 kuruş
Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 7 lira 75 kuruş
TK Dana Macar Salam 250 gr: 27 lira 50 kuruş
TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr: 27 lira 90 kuruş
Özlem Fermente Parmak Sucuk 400 gr: 55 lira 50 kuruş
TK Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 139 lira 90 kuruş
Çorum Bld. Sancak Baton Kavurma kg: 189 lira 90 kuruş
E.S.K Gövde Tavuk kg: 31 lira
E.S.K Tavuk But (Kalçalı) kg: 32 lira 75 kuruş
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan büyük indirim 1 Kasım tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. 16 Kasım’dan itibaren ise yeni kampanyanın duyurusu yapılacak.