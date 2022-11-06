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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN İNDİRİMLERİ 15 KASIMA KADAR SÜRÜYOR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin indirim listesi aşağıda

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-11-2022 17:07   Güncelleme : 06-11-2022 18:07
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN İNDİRİMLERİ 15 KASIMA KADAR SÜRÜYOR
                 Zincir marketlerde yaşanan hızlı fiyat artışları nedeniyle Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kolları sıvadı. Diğer marketler gibi aktüel ürün kataloğu yayınlamaya başlayan TKK sebze, meyve, bakliyat, yağ, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerde büyük indirimler yapıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1-15 Kasım tarihleri arasında indirime girecek ürünler belli oldu.

 

Nar kg: 12 lira 90 kuruş

Armut Ankara kg: 9 lira 90 kuruş 

Havuç kg: 7 lira 90 kuruş 

TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr: 47 lira 90 kuruş

Tunas Tahin 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK Üzüm Pekmezi 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gr: 35 lira 90 kuruş

Güney %1,5 Yağlı Süt 1 Lt: 14 lira 90 kuruş

Tarsüt Klasik Peynir 600 gr: 44 lira 90 kuruş

TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gr: 46 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

Duranlar Köy Peyniri 650 gr: 46 lira 50 kuruş

Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 37 lira 50 kuruş

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 20 lira 50 kuruş

TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26 lira 90 kuruş

Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 7 lira 75 kuruş

TK Dana Macar Salam 250 gr: 27 lira 50 kuruş

TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr: 27 lira 90 kuruş

Özlem Fermente Parmak Sucuk 400 gr: 55 lira 50 kuruş

TK Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 139 lira 90 kuruş

Çorum Bld. Sancak Baton Kavurma kg: 189 lira 90 kuruş

E.S.K Gövde Tavuk kg: 31 lira 

E.S.K Tavuk But (Kalçalı) kg: 32 lira 75 kuruş

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan büyük indirim 1 Kasım tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. 16 Kasım’dan itibaren ise yeni kampanyanın duyurusu yapılacak.

haberport.com

 







 





 

 

 

 

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Tarım Kredi Kooperatifleri indirim Kasım Ayı
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