GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-12-2019 09:03

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

ETİKETLER: tarım işçileri midibüs kaza adana
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA